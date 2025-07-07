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7 июля, 15:15

«Может надорваться»: Эксперт оценил список военных запросов Украины к Германии

Эксперт Дандыкин: Германия не сможет отправить ВСУ запрошенное вооружение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Германия не в состоянии отправить украинским вооружённым силам затребованное ими оружие и боеприпасы в необходимом объёме. Специалист отметил, что Берлин не может удовлетворить все запросы Киева.

«Германия не сможет в полной мере удовлетворить аппетиты Киева. Немцы передали ВСУ достаточно много комплексов IRIS-T, теперь они и сами в них нуждаются. Я думаю, что Киеву стоит рассчитывать на боеприпасы для зенитных установок Gepard, а также на снаряды для ствольной артиллерии. Конечно, больше всего украинцы хотят крылатые ракеты Taurus, но я сомневаюсь, что Украина их получит», — подчеркнул специалист в беседе с Инфо24.

Хотя Берлин и заверил Киев в предоставлении военной поддержки в размере одного миллиарда евро, в настоящий момент, по словам Дандыкина, Германия не располагает необходимым вооружением и боеприпасами. Прежде чем передать обещанное, потребуется наладить их производство, что потребует определённого времени, отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что оплата секретных запросов Киева ляжет бременем на немецких налогоплательщиков. Он напомнил о планах Германии по масштабному перевооружению и увеличению численности собственной армии, выразив сомнения в экономической устойчивости страны перед лицом таких затрат.

«Я не исключаю, что Германия может надорваться», — подытожил Дандыкин.

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А ранее Life.ru писал, что ВСУ просят у Германии технику для подготовки нового контрнаступления. По словам военкора Евгения Поддубного, украинская армия запросила около 30 инженерных машин разминирования WiSENT. Кроме того, Киев требует у Берлина системы РЭБ, радиолокационные комплексы и патроны.

Дарья Нарыкова
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