Поддубный: ВСУ просят у Германии технику для подготовки нового контрнаступления

По его словам, такую технику украинская армия уже активно применяла при вторжении в Курскую область и во время попыток прорваться на территорию Белгородской области.

Германия является одним из ключевых партнёров Украины по поставкам военной помощи с начала конфликта. Берлин предоставил Киеву широкий спектр вооружений и техники — от систем ПВО IRIS-T и зенитных установок Gepard до танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder. Также в помощь Украине передаются артиллерийские системы, дроны, инженерная техника и средства ПВО. В 2024 году Германия заняла второе место после США по объёму предоставленной военной поддержки, а общий объём помощи, включая гуманитарную и финансовую, превысил 28 миллиардов евро. Немецкие власти неоднократно заявляли, что будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», несмотря на критику со стороны оппозиции и протесты внутри страны.