Поддубный: ВСУ просят у Германии технику для подготовки нового контрнаступления
Обложка © Таисия Воронцова/ТАСС
Вооружённые силы Украины готовятся к новому этапу контрнаступления и запросили у Германии около 30 инженерных машин разминирования WiSENT. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.
По его словам, такую технику украинская армия уже активно применяла при вторжении в Курскую область и во время попыток прорваться на территорию Белгородской области.
Поддубный подчеркнул, что подобные машины, как правило, концентрируются перед началом наступательных операций.
Германия является одним из ключевых партнёров Украины по поставкам военной помощи с начала конфликта. Берлин предоставил Киеву широкий спектр вооружений и техники — от систем ПВО IRIS-T и зенитных установок Gepard до танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder. Также в помощь Украине передаются артиллерийские системы, дроны, инженерная техника и средства ПВО. В 2024 году Германия заняла второе место после США по объёму предоставленной военной поддержки, а общий объём помощи, включая гуманитарную и финансовую, превысил 28 миллиардов евро. Немецкие власти неоднократно заявляли, что будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», несмотря на критику со стороны оппозиции и протесты внутри страны.
Напомним, что не так давно США прекратили поставлять Украине ПРО Patriot, а также не собираются передавать Киеву более сотни ракет Hellfire и снаряды для комплексов Stinger. Американский посол был вызван на ковёр в украинский МИД в связи с приостановкой поставок, а власти страны теперь призывают украинцев не паниковать и не воспринимать так близко к сердцу громкие заголовки СМИ.