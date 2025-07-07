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7 июля, 15:42

Число фигурантов дела о растрате в Курской области может скоро вырасти

РИАН: В деле о растрате денег в Курской области могут появиться новые фигуранты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

В деле о растрате денег, предназначенных для укрепления обороны Курской области, вероятно появление новых фигурантов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«У следствия, безусловно, были и есть планы расширить дело, мы услышим о новых фигурантах», — сказал собеседник агентства.

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Стоит отметить, что находящийся под следствием экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, предположительно, дал показания против бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который сегодня покончил с собой. Известно, что чиновник мог стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.

Наталья Демьянова
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