Число фигурантов дела о растрате в Курской области может скоро вырасти
РИАН: В деле о растрате денег в Курской области могут появиться новые фигуранты
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В деле о растрате денег, предназначенных для укрепления обороны Курской области, вероятно появление новых фигурантов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
«У следствия, безусловно, были и есть планы расширить дело, мы услышим о новых фигурантах», — сказал собеседник агентства.
Стоит отметить, что находящийся под следствием экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, предположительно, дал показания против бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который сегодня покончил с собой. Известно, что чиновник мог стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.