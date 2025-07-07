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7 июля, 15:12

Раскрыта связь дома Старовойта в Подмосковье с делом о хищении

Mash: Подрядчик фортификаций в Курской области строил дом Старовойта в Подмосковье

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Компания, возводившая оборонительные сооружения в Курской области, параллельно работала над резиденцией экс-министра транспорта Романа Старовойта в подмосковном селе Дурнево. В настоящее время следственные органы изучают деятельность этой подрядной организации, которая получала крупные государственные заказы как на строительство фортификаций, так и на возведение жилого комплекса в Дурнево, где проживал губернатор, сообщает Mash.

Подрядчик, связанный с возведением резиденции, фигурирует в том же деле, что и задержанный гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Сейчас её деятельность внимательно изучают следователи — договоры до сих пор не закрыты.

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Life.ru публикует видео с места, где было обнаружено тело Старовойта

Напомним, что генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин арестован на два месяца по делу о растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничном районе. Суд отказал в просьбе Лукина избежать заключения под стражу. Тем временем экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой. Ранее сегодня он был освобождён от занимаемой должности.

Милена Скрипальщикова
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