Раскрыта связь дома Старовойта в Подмосковье с делом о хищении
Mash: Подрядчик фортификаций в Курской области строил дом Старовойта в Подмосковье
Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
Компания, возводившая оборонительные сооружения в Курской области, параллельно работала над резиденцией экс-министра транспорта Романа Старовойта в подмосковном селе Дурнево. В настоящее время следственные органы изучают деятельность этой подрядной организации, которая получала крупные государственные заказы как на строительство фортификаций, так и на возведение жилого комплекса в Дурнево, где проживал губернатор, сообщает Mash.
Подрядчик, связанный с возведением резиденции, фигурирует в том же деле, что и задержанный гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Сейчас её деятельность внимательно изучают следователи — договоры до сих пор не закрыты.
Напомним, что генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин арестован на два месяца по делу о растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничном районе. Суд отказал в просьбе Лукина избежать заключения под стражу. Тем временем экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой. Ранее сегодня он был освобождён от занимаемой должности.