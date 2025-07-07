Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 14:33

Life.ru публикует место, где было обнаружено тело Старовойта

Следователи работают на месте, где было обнаружено тело Старовойта

На месте, где было найдено тело бывшего главы Минтранса Романа Старовойта в Подмосковье, работают следователи. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Место, где обнаружили тело Старовойта. Видео © Life.ru

«Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта», — говорится в сообщении.

Life.ru также публикует место, где нашли тело Старовойта. Предположительно, он оставил «Теслу» на парковке в парке имени Малевича и, далеко не отходя, свёл счёты с жизнью.

Стало известно, кому Роман Старовойт написал перед смертью
Стало известно, кому Роман Старовойт написал перед смертью

Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело в Подмосковье. Основная версия СК — самоубийство. Известно, что Старовойт должен был стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.

Обложка © Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Самоубийство Старовойта
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar