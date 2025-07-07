Life.ru публикует место, где было обнаружено тело Старовойта

На месте, где было найдено тело бывшего главы Минтранса Романа Старовойта в Подмосковье, работают следователи. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Life.ru также публикует место, где нашли тело Старовойта. Предположительно, он оставил «Теслу» на парковке в парке имени Малевича и, далеко не отходя, свёл счёты с жизнью.