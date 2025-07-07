Life.ru публикует место, где было обнаружено тело Старовойта
Следователи работают на месте, где было обнаружено тело Старовойта
На месте, где было найдено тело бывшего главы Минтранса Романа Старовойта в Подмосковье, работают следователи. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Место, где обнаружили тело Старовойта. Видео © Life.ru
«Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта», — говорится в сообщении.
Life.ru также публикует место, где нашли тело Старовойта. Предположительно, он оставил «Теслу» на парковке в парке имени Малевича и, далеко не отходя, свёл счёты с жизнью.
Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело в Подмосковье. Основная версия СК — самоубийство. Известно, что Старовойт должен был стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.
Обложка © Life.ru