Лавров пообещал наказать устроивших теракты на железной дороге в российском приграничье

Россия не ставит перед собой задачу активно поднимать вопрос о расследовании диверсий на своей железнодорожной сети на международной арене. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. При этом он подчеркнул, что все виновные в диверсиях непременно понесут заслуженное наказание.

Министр подчеркнул, что террористические акты, направленные против железнодорожной инфраструктуры и повлекшие за собой человеческие жертвы, являются «чудовищными преступлениями». Он заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности.