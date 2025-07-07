Пулково сделал курительную комнату бесплатной по многочисленным просьбам

Курительная комната в аэропорту Пулково вновь станет бесплатной для пассажиров после завершения технических работ. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Решение о бесплатном доступе в курилку было принято руководством по многочисленным просьбам, «учитывая сложность ситуации в аэропортах». В воздушной гавани напомнили, что комната рассчитана на одновременное нахождение не более шести человек, и призвали пассажиров соблюдать порядок.

«По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным», — говорится в сообщении аэропорта.