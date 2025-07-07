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7 июля, 20:14

Пулково сделал курительную комнату бесплатной по многочисленным просьбам

Обложка © VK / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Обложка © VK / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Курительная комната в аэропорту Пулково вновь станет бесплатной для пассажиров после завершения технических работ. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Решение о бесплатном доступе в курилку было принято руководством по многочисленным просьбам, «учитывая сложность ситуации в аэропортах». В воздушной гавани напомнили, что комната рассчитана на одновременное нахождение не более шести человек, и призвали пассажиров соблюдать порядок.

«По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным», — говорится в сообщении аэропорта.

Нет сигарет — нет проблемы: Life.ru узнал у адвоката, обязан ли пассажир задержанного рейса платить за курилку в Пулково
Нет сигарет — нет проблемы: Life.ru узнал у адвоката, обязан ли пассажир задержанного рейса платить за курилку в Пулково

Напомним, с 1 июля в Пулково была введена плата в размере 500 рублей за однократное посещение курительной комнаты. Такое решение объяснялось необходимостью компенсации затрат на уборку и сопровождение помещения, а также отсутствием обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Сообщалось, что курилка не справлялась с наплывом, что вызвало недовольство пассажиров.

Антон Голыбин
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