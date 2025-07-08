Во Владивостоке температура воздуха достигла рекордного значения
Во Владивостоке зафиксировали температуру исторического максимума 1973 года
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Во Владивостоке 7 июля воздух прогрелся до 31 градуса, что сопоставимо с рекордным показателем 1973 года, сообщает Примгидромет. День прошёл при слабой облачности, влажность составила около 40%, что заметно облегчило переносимость жары.
«Сегодня (8 июля. — Прим. Life.ru) без осадков. При северном ветре воздух прогреется до +30…+33 °С. Исторический максимум в этот день достиг так же в 1973 г +31 °С. Посмотрим, будет ли побита рекордная температура сегодня», — отмечается в сообщении.
9 июля антициклон сместится в сторону Охотского моря, что приведёт к снижению температуры. На восточном побережье вероятно появление тумана. Жаркие дни уступят место прохладе, ожидаются температуры +29 — +34 градусов, на севере восточного побережья +19 — +24 градусов.
Напомним, что 7 июля также стал самым жарким днём лета в Москве. Температура воздуха поднялась до 28,1 градуса. В столице был продлён «оранжевый» уровень погодной опасности до 14 июля. Столбики термометра превысят средние значения на 7-9 градусов.