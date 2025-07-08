Во Владивостоке температура воздуха достигла рекордного значения

Во Владивостоке 7 июля воздух прогрелся до 31 градуса, что сопоставимо с рекордным показателем 1973 года, сообщает Примгидромет. День прошёл при слабой облачности, влажность составила около 40%, что заметно облегчило переносимость жары.

«Сегодня (8 июля. — Прим. Life.ru) без осадков. При северном ветре воздух прогреется до +30…+33 °С. Исторический максимум в этот день достиг так же в 1973 г +31 °С. Посмотрим, будет ли побита рекордная температура сегодня», — отмечается в сообщении.