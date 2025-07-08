Россиянам рассказали, при какой температуре можно не работать в офисе

Если в рабочем помещении становится слишком жарко, сотрудники имеют законное основание отказаться от выполнения своих обязанностей. Об этом РИА «Новости» рассказал директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Он уточнил, что для офисных работников предельно допустимая температура — 28 градусов. Если в помещении становится теплее, продолжать работу в таких условиях нельзя — это уже нарушение санитарных норм. Южалин отметил, что в законодательстве отсутствует требование сокращать рабочий день при высокой температуре, но сотрудники вправе приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьёй 216 ТК РФ.