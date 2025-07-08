Россиянам рассказали, при какой температуре можно не работать в офисе
Юрист Южалин: Работать в офисе запрещено при температуре выше 28 градусов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monika Wisniewska
Если в рабочем помещении становится слишком жарко, сотрудники имеют законное основание отказаться от выполнения своих обязанностей. Об этом РИА «Новости» рассказал директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
Он уточнил, что для офисных работников предельно допустимая температура — 28 градусов. Если в помещении становится теплее, продолжать работу в таких условиях нельзя — это уже нарушение санитарных норм. Южалин отметил, что в законодательстве отсутствует требование сокращать рабочий день при высокой температуре, но сотрудники вправе приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьёй 216 ТК РФ.
Кроме того, эксперт пояснил, что максимально допустимые температурные показатели зависят от характера выполняемой работы и уровня физической нагрузки. Чтобы определить нормы для конкретного вида деятельности, необходимо обращаться к своду СанПиН.
А ранее стало известно, что температура воздуха во Владивостоке 7 июля достигла 31 градуса, что сопоставимо с рекордным показателем 1973 года. Тем временем в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Режим будет действовать до 14 июля, воздух может прогреться до 35 градусов.