Посольство РФ потребовало от Госдепа США информации о выданном Польшей Васильеве

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием предоставить информацию о гражданине РФ Дмитрии Васильеве, выданном Польшей по запросу американских властей. Американская сторона не уведомила российскую дипмиссию об аресте Васильева, что является нарушением Консульской конвенции 1964 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в посольстве.

Российские дипломаты требуют предоставить данные о местонахождении, состоянии здоровья и правовом статусе Васильева, а также обеспечить доступ к нему консульских сотрудников. В посольстве подчеркнули, что после получения официальных сведений о россиянине дипломаты немедленно свяжутся с ним и окажут необходимую правовую и консульскую поддержку.