Посольство РФ потребовало от Госдепа США информации о выданном Польшей Васильеве
Посольство России в Вашингтоне. Обложка © Wikipedia / Aaron Siirila
Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием предоставить информацию о гражданине РФ Дмитрии Васильеве, выданном Польшей по запросу американских властей. Американская сторона не уведомила российскую дипмиссию об аресте Васильева, что является нарушением Консульской конвенции 1964 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в посольстве.
Российские дипломаты требуют предоставить данные о местонахождении, состоянии здоровья и правовом статусе Васильева, а также обеспечить доступ к нему консульских сотрудников. В посольстве подчеркнули, что после получения официальных сведений о россиянине дипломаты немедленно свяжутся с ним и окажут необходимую правовую и консульскую поддержку.
Власти США связывают Дмитрия Васильева, бывшего главу криптобиржи Wex, с делом Александра Винника, которого ранее обвиняли в управлении криптобиржей BTC-e. По мнению американских властей, эта платформа использовалась для отмывания денег, полученных от хакерских атак, коррупции и наркоторговли.
Ранее сообщалось, что суд в Баку оставил без удовлетворения апелляционные жалобы руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова, которые добивались смягчения меры пресечения. Постановление первой судебной инстанции, предусматривающее содержание под стражей сроком на четыре месяца, осталось без изменений. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что её азербайджанская коллега Сабина Алиева предпримет все необходимые меры для прояснения ситуации с задержанием россиян.