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8 июля, 05:33

Блогер-иноагент Варламов* предстанет перед судом за фейки об армии 11 июля

Мещанский суд проведёт предварительное слушание по делу Варламова* 11 июля

Илья Варламов. Обложка © Telegram / varlamov

Илья Варламов. Обложка © Telegram / varlamov

Мещанский суд Москвы назначил на 11 июля предварительное слушание по заочному делу блогера Ильи Варламова*. Его обвиняют в распространении ложной информации о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предварительное слушание назначено на 11 июля», — рассказали РИА «Новости» в суде.

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Ранее мещанская прокуратура утвердила обвинительный приговор в отношении Ильи Варламова*. Блогер не прикрепляет пометку иноагента к своим материалам в соцсетях. Штраф за это может составить для него до 50 тысяч рублей. Статус иностранного агента он получил в марте 2023.

*Включён Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов.

Владимир Озеров
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