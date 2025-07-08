Блогер-иноагент Варламов* предстанет перед судом за фейки об армии 11 июля
Мещанский суд проведёт предварительное слушание по делу Варламова* 11 июля
Илья Варламов. Обложка © Telegram / varlamov
Мещанский суд Москвы назначил на 11 июля предварительное слушание по заочному делу блогера Ильи Варламова*. Его обвиняют в распространении ложной информации о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Предварительное слушание назначено на 11 июля», — рассказали РИА «Новости» в суде.
Ранее мещанская прокуратура утвердила обвинительный приговор в отношении Ильи Варламова*. Блогер не прикрепляет пометку иноагента к своим материалам в соцсетях. Штраф за это может составить для него до 50 тысяч рублей. Статус иностранного агента он получил в марте 2023.
*Включён Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов.