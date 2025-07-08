Кальянщик задержан из-за смертельного взрыва гранаты в ТЦ «Малина» в Рязани

В Рязани задержали сотрудника кальянной Game loft, который принёс гранату в бар и дал гостям с ней поиграться. Об этом сообщает SHOT.

Задержанный кальянщик. Обложка © Telegram / SHOT

Молодой человек передал гранату двум посетителям – 21-летнему Даниилу и 20-летнему Илье, заверив их, что это учебный образец и беспокоиться не о чем. Дальше всё случилось весьма быстро.

Друзья сорвали чеку. В результате взрыва Даниилу оторвало кисть, а Илья погиб на месте. Ещё один 20-летний посетитель получил травму головы. Сам кальянщик Апанди попал в больницу с осколочными ранениями. Четвёртый пострадавший отделался незначительными повреждениями и отказался от медицинской помощи.