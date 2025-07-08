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8 июля, 07:31

«Катается на любимых качелях»: Медведев посоветовал, как правильно относиться к словам Трампа

Медведев: Трамп снова катается на своих любимых политических качелях

Президент США Дональд Трамп, делая противоречивые заявления о России и конфликте на Украине, снова катается «на своих любимых политических качелях». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

То глава Белого дома «доволен разговором с Путиным», то разочарован, то решает не поставлять нового оружия Украине, то заявляет, что Штаты поставят Киеву «много оружия». Как нам к этому относиться — ответил Медведев.

«Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», — написал политик в телеграм-канале.

Мастерски переиграл: Путин удивил Трампа во время разговора
Мастерски переиграл: Путин удивил Трампа во время разговора

Напомним, что на прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели уже шестую телефонную беседу. Американская журналистка Джилл Догерти подчеркнула, что Путин продемонстрировал уверенность и жёсткость, что стало неожиданностью для Трампа. Глава Белого дома даже заявил, что разочарован беседой с российским коллегой. А позже Трамп сначала свернул поставки для Украины, а затем заявил, что намерен отправить больше оружия Киеву.

Александра Вишнякова
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