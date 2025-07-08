«Катается на любимых качелях»: Медведев посоветовал, как правильно относиться к словам Трампа

Президент США Дональд Трамп, делая противоречивые заявления о России и конфликте на Украине, снова катается «на своих любимых политических качелях». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

То глава Белого дома «доволен разговором с Путиным», то разочарован, то решает не поставлять нового оружия Украине, то заявляет, что Штаты поставят Киеву «много оружия». Как нам к этому относиться — ответил Медведев.