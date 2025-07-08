Движение «Голос»* объявило о прекращении работы после приговора Мельконьянцу
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Движение в защиту прав избирателей «Голос»* объявило о завершении своей деятельности после того, как сопредседатель организации Григорий Мельконьянц был признан виновным в организации деятельности нежелательной организации и приговорён к пяти годам лишения свободы. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой движения в социальных сетях.
Представители «Голоса»* заявили, что в текущих условиях продолжение работы, даже в ограниченном формате, становится проблематичным.
Полномочия членов совета «Голоса»*, председателей и членов региональных отделений, а также членов ревизионной комиссий были досрочно прекращены 8 июля. Также приостановлена реализация всех проектов, включая «Карту нарушений», и заморожены подписки на пожертвования, направляемые партнёрским организациям.
Сторонники движения призвали пользователей удалить репосты их публикаций.
Напомним, что Григорий Мельконьянц был задержан в августе 2023 года и помещён под стражу по обвинению в организации деятельности нежелательной неправительственной организации. Следствие установило связь движения с международной сетью ENEMO**. В мае 2025 года Басманный суд Москвы приговорил Мельконьянца к пяти годам колонии общего режима, а также запретил ему заниматься общественной деятельностью в течение девяти лет после освобождения. Защита Мельконьянца намерена обжаловать приговор, однако дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.
* Признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией
** Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.