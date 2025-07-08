Движение «Голос»* объявило о прекращении работы после приговора Мельконьянцу

Движение в защиту прав избирателей «Голос»* объявило о завершении своей деятельности после того, как сопредседатель организации Григорий Мельконьянц был признан виновным в организации деятельности нежелательной организации и приговорён к пяти годам лишения свободы. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой движения в социальных сетях.