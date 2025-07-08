Военный эксперт раскрыл, как Турция накачивает Украину дронами для ударов по России
Эксперт Артамонов: Турция поставляет ВСУ бронетранспортёры «Кирпи» и БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio
Турция активно помогает Украине поставками различных типов вооружений, а турецкие беспилотники так или иначе летают в сторону позиций ВС РФ из Незалежной, рассказал военный эксперт Александр Артамонов.
«Турецкие БПЛА аккуратно летают с украинской стороны в сторону наших позиций. Турция — страна, которая в ноябре прошлого года провела испытания флагманского корабля из серии корветов турецкого типа «Ада», первым был спущен «Иван Мазепа». Это конкретно для военно-морских сил Украины», — приводит kp.ru слова эксперта.
Артамонов дополнил, что Украина получает турецкие бронетранспортёры «Кирпи». Также известно о присутствии на территории Незалежной подразделений специального назначения «Саддат». Вместе с тем эксперт в эфире радио «Комсомольская правда» добавил, что Турция активно поставляет реактивные системы залпового огня. Несмотря на заявления о прекращении производства, Стамбул, по словам специалиста, уличили в поставках кассетных боеприпасов, произведённых по американской лицензии.
Напомним, ранее стало известно, что Турция вступит в так называемую «коалицию дронов». В неё входит ряд стран, который будет закупать беспилотники для Киева. Это произошло на фоне решения США приостановить военную помощь Украине. Без этих систем Незалежная теряет возможность эффективно противостоять российским баллистическим ракетам и дронам. Эксперты считают, что турецкое посредничество по Украине сейчас находится под угрозой из-за решения Стамбула.