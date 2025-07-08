Турция активно помогает Украине поставками различных типов вооружений, а турецкие беспилотники так или иначе летают в сторону позиций ВС РФ из Незалежной, рассказал военный эксперт Александр Артамонов.

«Турецкие БПЛА аккуратно летают с украинской стороны в сторону наших позиций. Турция — страна, которая в ноябре прошлого года провела испытания флагманского корабля из серии корветов турецкого типа «Ада», первым был спущен «Иван Мазепа». Это конкретно для военно-морских сил Украины», — приводит kp.ru слова эксперта.

Артамонов дополнил, что Украина получает турецкие бронетранспортёры «Кирпи». Также известно о присутствии на территории Незалежной подразделений специального назначения «Саддат». Вместе с тем эксперт в эфире радио «Комсомольская правда» добавил, что Турция активно поставляет реактивные системы залпового огня. Несмотря на заявления о прекращении производства, Стамбул, по словам специалиста, уличили в поставках кассетных боеприпасов, произведённых по американской лицензии.