СК возбудил дело после взрыва гранаты в баре в Рязани

В Рязани возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в лаунж-баре, где один человек погиб и ещё четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)», — сказано в сообщении Следственного комитета.