СК возбудил дело после взрыва гранаты в баре в Рязани
Экстренные службы рядом с баром, где взорвалась граната. Обложка © Telegram/ СУ СК России по Рязанской области
В Рязани возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в лаунж-баре, где один человек погиб и ещё четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
«Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)», — сказано в сообщении Следственного комитета.
Напомним, накануне на территории ТЦ «Малина» в Рязани прогремел взрыв. 18-летний парень принёс с собой в бар гранату. Он был уверен, что это муляж, однако снаряд оказался боевым. В результате один человек погиб, ещё четверо были ранены.