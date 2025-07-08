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Регион
8 июля, 09:45

СК возбудил дело после взрыва гранаты в баре в Рязани

Экстренные службы рядом с баром, где взорвалась граната. Обложка © Telegram/ СУ СК России по Рязанской области

Экстренные службы рядом с баром, где взорвалась граната. Обложка © Telegram/ СУ СК России по Рязанской области

В Рязани возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в лаунж-баре, где один человек погиб и ещё четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Кальянщик задержан из-за смертельного взрыва гранаты в ТЦ «Малина» в Рязани
Кальянщик задержан из-за смертельного взрыва гранаты в ТЦ «Малина» в Рязани

Напомним, накануне на территории ТЦ «Малина» в Рязани прогремел взрыв. 18-летний парень принёс с собой в бар гранату. Он был уверен, что это муляж, однако снаряд оказался боевым. В результате один человек погиб, ещё четверо были ранены.

Александра Мышляева
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