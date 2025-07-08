Пошлины американского президента Дональда Трампа в отношении стран-участниц БРИКС не смогут негативно сказаться на российской экономике. Об этом пишет The Telegraph, поясняя, что высокие цены на продукцию государств, входящих в объединение, лишь ускорят развитие Россией внутреннего производства.

«Если Трамп продолжит вводить новые тарифы против стран БРИКС, последствия для торговой политики США и мирового влияния могут быть глубокими и не такими позитивными, как представляет себе Трамп. Прежде всего, новые тарифы <…> не приведут к серьёзному ослаблению экономик России и Ирана», — уточняется в тексте.