Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 10:09

Угрожающему БРИКС Трампу открыли глаза на крупный просчёт по России

Telegraph: Пошлины Трампа против стран БРИКС не отразятся на экономике России

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Пошлины американского президента Дональда Трампа в отношении стран-участниц БРИКС не смогут негативно сказаться на российской экономике. Об этом пишет The Telegraph, поясняя, что высокие цены на продукцию государств, входящих в объединение, лишь ускорят развитие Россией внутреннего производства.

«Если Трамп продолжит вводить новые тарифы против стран БРИКС, последствия для торговой политики США и мирового влияния могут быть глубокими и не такими позитивными, как представляет себе Трамп. Прежде всего, новые тарифы <…> не приведут к серьёзному ослаблению экономик России и Ирана», — уточняется в тексте.

Медведев считает, что угрозы Трампа подчёркивают растущее влияние стран БРИКС
Медведев считает, что угрозы Трампа подчёркивают растущее влияние стран БРИКС

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах введения дополнительных торговых тарифов в размере 10% для стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС. Представитель МИД Китая Мао Нин ответила на подобные выпады со стороны Вашингтона, что эти меры бесперспективны и не приведут к ожидаемым результатам, а лишь дестабилизируют международную экономику.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • БРИКС
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar