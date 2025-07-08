Угрожающему БРИКС Трампу открыли глаза на крупный просчёт по России
Telegraph: Пошлины Трампа против стран БРИКС не отразятся на экономике России
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Пошлины американского президента Дональда Трампа в отношении стран-участниц БРИКС не смогут негативно сказаться на российской экономике. Об этом пишет The Telegraph, поясняя, что высокие цены на продукцию государств, входящих в объединение, лишь ускорят развитие Россией внутреннего производства.
«Если Трамп продолжит вводить новые тарифы против стран БРИКС, последствия для торговой политики США и мирового влияния могут быть глубокими и не такими позитивными, как представляет себе Трамп. Прежде всего, новые тарифы <…> не приведут к серьёзному ослаблению экономик России и Ирана», — уточняется в тексте.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах введения дополнительных торговых тарифов в размере 10% для стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС. Представитель МИД Китая Мао Нин ответила на подобные выпады со стороны Вашингтона, что эти меры бесперспективны и не приведут к ожидаемым результатам, а лишь дестабилизируют международную экономику.