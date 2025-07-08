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8 июля, 11:02

Семья из Дагестана дважды сорвала джекпот: сначала муж, теперь — жена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HBRH

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HBRH

Жители Каспийска стали лотерейными миллионерами уже во второй раз. Как сообщает kp.ru, Марина выиграла в лотерею 5 миллионов рублей. Примечательно, что ровно год назад её муж уже получил крупный приз — миллион рублей.

Теперь супруги планируют направить внезапное богатство на приобретение новой квартиры. Сами они шутят, что в их семье «удача явно прописалась надолго».

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К слову, вероятность выигрыша в крупной лотерее крайне низка — по оценкам экспертов, шанс выиграть джекпот составляет от 1 к 5 миллионам до 1 к 50 миллионам, в зависимости от формата розыгрыша. Например, в популярной «Гослото 6 из 45» вероятность угадать все шесть чисел — 1 к 8 145 060. Несмотря на это, участие в лотереях остаётся популярным: около 50 миллионов россиян ежегодно хотя бы раз покупают билет, а регулярных игроков насчитывается около 10–12 миллионов. Наиболее активно участвуют в розыгрышах люди старше 35 лет, особенно в регионах, где традиционно выше интерес к государственным лотереям. Чаще всего выигрыши составляют незначительные суммы — от 100 до 1 000 рублей, а крупные призы получают единицы. Тем не менее ежегодно фиксируются десятки случаев выигрышей от миллиона рублей и выше, что активно используется в маркетинге лотерейных операторов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в июне 18 россиян стали миллионерами благодаря победе в лотерее. Общий фонд розыгрыша превысил 37 миллионов рублей при 181 428 выигрышных билетах.

Марина Фещенко
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