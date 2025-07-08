«Молчание ягнят»: В МИД раскрыли, какие санкции ЕС были самыми жёсткими

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о подготовке Евросоюзом «самого жёсткого пакета» санкций против РФ. По словам дипломата, самые суровые меры, которые ЕС до сих пор применил, — это «молчание ягнят» после взрывов на «Северных потоках», и трудно представить, что они придумают ещё.

«Самые жёсткие санкции, которые Евросоюз ввёл, — это «молчание ягнят» в связи со взрывами «Северных потоков». Что ещё они могут придумать трудно сказать, но мы знаем, что уж по части санкции фантазия у них бьёт через край», — заявил Грушко журнлалистам.

Дипломат подчеркнул, что российская экономика и соцсфера адаптировались к прошлым ограничениям, а опыт по борьбе с санкционным давлением накопился достаточно большой.