«Инструмент»: Политолог объяснил, в чьих интересах действуют террористические организации

Террористические группы редко функционируют изолированно, обычно они являются инструментом в руках более влиятельных сил. Об этом заявил политолог Вадим Сипров, возглавляющий «Институт коммуникационного менеджмента».

«В мире, пожалуй, нет ни одной террористической организации, которая бы не обслуживала интересы государств, глобальных корпораций или транснациональных преступных синдикатов. Полагаю, задача лидера общественного мнения состоит в том, чтобы донести до людей информацию об истинных мотивах и целях организаторов и заказчиков, а не выплёскивать эмоции и клеймить позором непосредственных исполнителей, которые служат расходным материалом в гибридной войне», — подчеркнул специалист в интервью РИАМО.

Сипров дополнил, что в кризисной коммуникации ключевым моментом является вес заявления, основанного не на личных эмоциях или поверхностных суждениях, а на тщательном анализе опытных специалистов. В нынешней нестабильной обстановке публичным деятелям следует заранее сформировать команду экспертов по вопросам терроризма для оперативного реагирования, отметил эксперт.

Сипров детализировал состав такой экспертной группы. По его словам, в неё могли бы войти политологи, бывшие сотрудники спецслужб, а также узкопрофильные специалисты: эксперты по истории внешней политики Великобритании особенно актуальны сейчас. В критической ситуации только профессионалы смогут быстро определить мотивы и организаторов теракта. Политолог также рекомендовал полагаться на подтвержденные источники информации.

Также Сипров не советует игнорировать официальные данные, так как они гарантированно свободны от дезинформации, способной нанести вред обществу. Хотя сведения могут быть неполными, это не означает, что власти что-то скрывают. По словам специалиста, работники компетентных органов руководствуются принципом «не навреди».