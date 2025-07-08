Вы сейчас отключитесь! Life.ru узнал у кардиолога тревожные предвестники обморока в жару

Если в жару появились такие симптомы, как головная боль, тошнота, нежелание двигаться, то не следует терять драгоценное время, так как такие признаки говорят о приближающемся тепловом ударе. Советами, как оказать самому себе помощь в жаркую погоду, поделился с Life.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Обычно сначала появляется желание не двигаться, возникает лень идти. Это тревожный симптом, сигнализирующий о возможных проблемах с организмом. Затем присоединяются головная боль, шум в ушах или ощущение давления, а позже — тошнота. Всё развивается быстро: от слабости в ногах до головокружения и потери сознания может пройти всего 10 минут. Андрей Кондрахин Врач-кардиолог

Главное — не допускать появления тяжёлых симптомов, предупредил медик. Если вы почувствовали себя плохо и остались один, постарайтесь крикнуть или привлечь внимание окружающих — кто-то обязательно поможет. Следующий шаг — найти тень: магазин с кондиционером или другое прохладное место. Нужно присесть или лечь, чтобы снизить нагрузку на сосуды: расширение сосудов вызывает падение давления и головокружение. Лучше лечь на спину, подняв ноги для улучшения кровообращения, объяснил доктор.

Если состояние ухудшается и вы не можете прийти в себя — вызывайте скорую помощь. Пока ждёте её прибытия, лежите на земле или в тени. На прохладной земле тепло отдаётся быстрее, что помогает восстановиться. Если есть вода — пейте маленькими глотками, умывайте лицо, шею и руки для охлаждения тела за счёт испарения воды. Когда почувствовали улучшение — снимите ремень и воротник для свободного кровообращения. Медленно перевернитесь на бок, опираясь на руки, затем садитесь с помощью пресса. Если голова кружится — ложитесь обратно и ждите стабилизации. Важно действовать спокойно и аккуратно, подчеркнул Кондрахин.

«Если вы дома — измерьте давление, примите жаропонижающее и вызовите скорую помощь. В транспорте (например, в метро) лучше выйти из вагона и обратиться к дежурному. В вагоне можно лечь на пол или лавочку; это облегчит состояние за счёт расслабления мозга», — продолжил кардиолог.