Военкор Коц высмеял живущего в иллюзиях Сырского из-за слов о реванше на Курщине
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Главком ВСУ Александр Сырский оказался на грани отставки, когда его военная авантюра в Курской области потерпела крах. Именно с этим связаны его последние заявления о «восстановлении позиций ВСУ» в российском регионе, заявил у себя в телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.
По словам журналиста, заявления Сырского о намерениях вернуть контроль над позициями под Курском и Белгородом являются попыткой оправдаться перед руководством после провала курской авантюры.
Коц считает, что именно поэтому Сырский сейчас нагружает Сумскую область, перебрасывая туда солдат ВСУ с других направлений. ВС РФ там продолжают идти вперёд, а украинский военачальник старается цепляться за ситуацию, пока контроль от него ускользает. Военкор поглумился над потерявшим с реальностью связь украинским военачальником, пошутив, что ВСУ «взяли в осаду» Симферополь, а также до сих пор «удерживают» давно перешедшие под контроль Армии России города – Мариуполь Артёмовск (украинское название – Бахмут), Авдеевку, Красногоровку, Курахово, Селидово, Украинск, Горняк и Новогродовку.
«А что ещё говорить главкому, перед которым после бесславного завершения курской авантюры замаячила перспектива отставки?» — иронично вопрошает Коц.
Ранее Александр Сырский даже создал спецгруппу в рядах ВСУ, которая поможет укрепить оборону Сумской области. Он также требует, чтобы украинские военные вернули утраченные позиции в Курской и Белгородской областях. По его словам, сделать это надо в кратчайшие сроки.