Военкор Коц высмеял живущего в иллюзиях Сырского из-за слов о реванше на Курщине

Главком ВСУ Александр Сырский оказался на грани отставки, когда его военная авантюра в Курской области потерпела крах. Именно с этим связаны его последние заявления о «восстановлении позиций ВСУ» в российском регионе, заявил у себя в телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, заявления Сырского о намерениях вернуть контроль над позициями под Курском и Белгородом являются попыткой оправдаться перед руководством после провала курской авантюры.

Коц считает, что именно поэтому Сырский сейчас нагружает Сумскую область, перебрасывая туда солдат ВСУ с других направлений. ВС РФ там продолжают идти вперёд, а украинский военачальник старается цепляться за ситуацию, пока контроль от него ускользает. Военкор поглумился над потерявшим с реальностью связь украинским военачальником, пошутив, что ВСУ «взяли в осаду» Симферополь, а также до сих пор «удерживают» давно перешедшие под контроль Армии России города – Мариуполь Артёмовск (украинское название – Бахмут), Авдеевку, Красногоровку, Курахово, Селидово, Украинск, Горняк и Новогродовку.