Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 15:06

Сотрудник РАН Сулейман Аллахвердиев вошёл в топ самых влиятельных учёных мира

Сулейман Аллахвердиев. Обложка © ИФПБ РАН

Сулейман Аллахвердиев. Обложка © ИФПБ РАН

Главный научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии РАН и заведующий лабораторией Управляемого фотобиосинтеза Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН Сулейман Ифхан-оглы Аллахвердиев вошёл в топ 0,05% самых влиятельных учёных мира, занимающихся исследованиями в области фотосинтеза. Об этом со ссылкой на ФИЦ ПНЦБИ РАН Пущино сообщает интернет-издание Regions.ru.

Высокое признание заслуженный деятель науки РФ получил в рамках престижного рейтинга Highly Ranked Scholars (ScholarGPS), который оценивает вклад исследователей за всю карьеру. Анализ охватывает более 200 миллионов публикаций и 30 миллионов профилей учёных, включая тех, кто уже завершил карьеру. При оценке учитываются продуктивность, влияние и качество научных работ.

Примечательно, что с 2022 года Сулейман Аллахвердиев возглавляет рейтинг Scopus Awards Russia. Кроме того, учёный неоднократно входил в 1% самых цитируемых исследователей мира по версии Web of Science.

Петербургские учёные создали уникальный микроскоп для анализа клетки
Петербургские учёные создали уникальный микроскоп для анализа клетки

Отрадно, что отечественная наука развивается семимильными шагами. Ранее российские учёные научили ИИ распознавать усталость человека с одного взгляда. А ещё наши специалисты разработали соединение на основе солодки для лечения рака.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости науки
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar