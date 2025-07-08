Сотрудник РАН Сулейман Аллахвердиев вошёл в топ самых влиятельных учёных мира

Главный научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии РАН и заведующий лабораторией Управляемого фотобиосинтеза Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН Сулейман Ифхан-оглы Аллахвердиев вошёл в топ 0,05% самых влиятельных учёных мира, занимающихся исследованиями в области фотосинтеза. Об этом со ссылкой на ФИЦ ПНЦБИ РАН Пущино сообщает интернет-издание Regions.ru.

Высокое признание заслуженный деятель науки РФ получил в рамках престижного рейтинга Highly Ranked Scholars (ScholarGPS), который оценивает вклад исследователей за всю карьеру. Анализ охватывает более 200 миллионов публикаций и 30 миллионов профилей учёных, включая тех, кто уже завершил карьеру. При оценке учитываются продуктивность, влияние и качество научных работ.