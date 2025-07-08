Сотрудник РАН Сулейман Аллахвердиев вошёл в топ самых влиятельных учёных мира
Сулейман Аллахвердиев. Обложка © ИФПБ РАН
Главный научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии РАН и заведующий лабораторией Управляемого фотобиосинтеза Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН Сулейман Ифхан-оглы Аллахвердиев вошёл в топ 0,05% самых влиятельных учёных мира, занимающихся исследованиями в области фотосинтеза. Об этом со ссылкой на ФИЦ ПНЦБИ РАН Пущино сообщает интернет-издание Regions.ru.
Высокое признание заслуженный деятель науки РФ получил в рамках престижного рейтинга Highly Ranked Scholars (ScholarGPS), который оценивает вклад исследователей за всю карьеру. Анализ охватывает более 200 миллионов публикаций и 30 миллионов профилей учёных, включая тех, кто уже завершил карьеру. При оценке учитываются продуктивность, влияние и качество научных работ.
Примечательно, что с 2022 года Сулейман Аллахвердиев возглавляет рейтинг Scopus Awards Russia. Кроме того, учёный неоднократно входил в 1% самых цитируемых исследователей мира по версии Web of Science.
Отрадно, что отечественная наука развивается семимильными шагами. Ранее российские учёные научили ИИ распознавать усталость человека с одного взгляда. А ещё наши специалисты разработали соединение на основе солодки для лечения рака.