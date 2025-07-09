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8 июля, 23:32

Заполнили боевики ВСУ: Жителям Сум отказывают в госпитализации из-за переполненной больницы

ТАСС: Раненые бойцы ВСУ переполнили центральную больницу Сум

Центральная клиническая больница города Сумы переполнена ранеными солдатами Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным российских силовиков, в социальных сетях жители Сумщины жалуются, что большое количество украинских военнослужащих, получивших ранения, лежат именно в этой гражданской больнице, расположенной на улице Сумской артиллерийской бригады, 13.

Не только все палаты, но и коридоры лечебного учреждения оказались заняты ранеными солдатами. В связи с этим обычным гражданам Сум уже давно отказывают в госпитализации под разными предлогами.

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Недавно Минобороны РФ заявило об очередных успехах российских войск на Сумском направлении. Бойцы группировки «Север» значительно улучшили свои позиции в этом регионе. Из-за активного наступления ВС РФ украинское командование срочно перебрасывает под Сумы подкрепление.

Обложка © unsplash.com / Vony Razom

Юния Ларсон
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