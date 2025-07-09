В Тульской области ПВО ночью уничтожила 15 беспилотников ВСУ

В ночь на 9 июля на территории Тульской области были уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Тульская область вновь подверглась атаке вражеских беспилотников», – написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России работали в период с 21:00 по московскому времени 8 июля до 06:00 9 июля. По предварительной информации, в результате работы ПВО и падения обломков БПЛА повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано. Пострадавших также нет.