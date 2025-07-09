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9 июля, 07:18

Лицензия есть? Стоматолог назвала вероятную причину комы у ребёнка в Подмосковье

Стоматолог Кадькалова: Индивидуальная реакция на наркоз могла вызвать кому

Стоматология. Обложка © freepik

Стоматология. Обложка © freepik

Стоматолог Наталья Кадькалова призвала не делать поспешных выводов и обвинять кого-то в ситуации, когда четырёхлетний мальчик впал в кому из-за наркоза в стоматологии в Одинцово. По её словам, для начала важно понять, какие у ребёнка имелись соматические заболевания.

Кроме того, мы не знаем дозировку, которую ввёл анестезиолог, а также историю болезни пациента. Эксперт подчеркнула, что кому может вызвать индивидуальная реакция на наркоз. Либо же речь идёт о реакции на конкретный препарат. В любом случае специалист перед введением средства должен был проконтролировать показатели организма пациента.

«Важно, залицензирована ли клиника на наркоз, собрал ли анестезиолог весь анамнез, были ли проведены основные обследования ребёнка», — отметила собеседница «Радио 1».

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Напомним, в Подмосковье возбудили уголовное дело после осложнений у ребёнка во время стоматологической операции. Четырёхлетний малыш впал в кому сразу после того, как ему ввели наркоз. Он потерял сознание во время лечения в частной клинике 6 июля. Мальчика в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Борис Эльфанд
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