Лицензия есть? Стоматолог назвала вероятную причину комы у ребёнка в Подмосковье

Стоматолог Наталья Кадькалова призвала не делать поспешных выводов и обвинять кого-то в ситуации, когда четырёхлетний мальчик впал в кому из-за наркоза в стоматологии в Одинцово. По её словам, для начала важно понять, какие у ребёнка имелись соматические заболевания.

Кроме того, мы не знаем дозировку, которую ввёл анестезиолог, а также историю болезни пациента. Эксперт подчеркнула, что кому может вызвать индивидуальная реакция на наркоз. Либо же речь идёт о реакции на конкретный препарат. В любом случае специалист перед введением средства должен был проконтролировать показатели организма пациента.

«Важно, залицензирована ли клиника на наркоз, собрал ли анестезиолог весь анамнез, были ли проведены основные обследования ребёнка», — отметила собеседница «Радио 1».