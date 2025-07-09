«Переломили ситуацию»: Военный эксперт раскрыл значение взятия Бессаловки под Сумами

Взятие Бессаловки под Сумами важно для обороны Курской области. Небольшой населённый пункт расположен в 900 метрах от российской границы. Оттуда ВСУ разворачивали вспомогательную атаку на село Тёткино, чтобы выйти в тыл к ВС РФ и отрезать территорию от остального региона. Об этом рассказал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«И вот встречный удар на Бессаловку означает, что наши не просто отбили атаку ВСУ, а переломили ситуацию», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, Армия России после взятия Бессаловки может выйти на село Искриковщина, которое находится примерно в десяти километрах от города районного значения Белополье. А вот уже его взятие обеспечит фланговую угрозу для Сум, оборонять которые вражеским войскам станет сложнее.

«Если у нас там начинается встречное движение и опрокидывание усилий ВСУ по заходу на территорию Курской области, то мы можем предположить, что в ближайшее время будет развёрнуто наступление на Белополье», — заявил обозреватель.

Напомним, ранее российские силовые структуры сообщили о значительных потерях, понесённых подразделениями батальона «Айдар»*, переброшенными на Сумское направление. Гарнизон нацбата в населённом пункте Бессаловка Сумской области был полностью уничтожен, а село взято под контроль.