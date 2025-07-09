Посольство ФРГ извинилось за послевоенную карту с издёвкой над флагом СССР

Посольство Германии в России принесло извинения после волны недовольства в обществе из-за размещения искажённого фага СССР на карте послевоенной Европы. По словам иностранной дипмиссии, ошибка была случайной, и немецкая сторона якобы не хотела задеть чувства россиян.

«Во вчерашней публикации посольства о разделении Германии на четыре оккупационные зоны в 1945 году была использована карта того времени с неверными данными. Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке. Приносим свои извинения», — говорится в тексте.