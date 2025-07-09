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9 июля, 07:57

Посольство ФРГ извинилось за послевоенную карту с издёвкой над флагом СССР

Посольство Германии поиздевалось над флагом СССР. Фото © Telegram / Посольство Германии в Москве

Посольство Германии поиздевалось над флагом СССР. Фото © Telegram / Посольство Германии в Москве

Посольство Германии в России принесло извинения после волны недовольства в обществе из-за размещения искажённого фага СССР на карте послевоенной Европы. По словам иностранной дипмиссии, ошибка была случайной, и немецкая сторона якобы не хотела задеть чувства россиян.

«Во вчерашней публикации посольства о разделении Германии на четыре оккупационные зоны в 1945 году была использована карта того времени с неверными данными. Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке. Приносим свои извинения», — говорится в тексте.

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Напомним, немецкое посольство в Москве опубликовало карту послевоенной Европы, на которой флаг СССР был представлен в искажённом виде, вызывающем ассоциации с символикой нацистской Германии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что Берлин пытается ненавязчиво уравнять СССР и фашистскую Германию. Она призвала немецкую сторону принести извинения. На данный момент посольство ФРГ удалило публикацию.

Татьяна Миссуми
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