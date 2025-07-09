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Регион
9 июля, 10:04

Зеленский отреагировал на самый масштабный удар по Украине

Зеленский назвал показательной атаку российских дронов на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Киевский лидер Владимир Зеленский охарактеризовал ночную атаку российских Вооружённых сил на украинские территории как демонстративную акцию. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на его заявление, сделанное в среду, 9 июля.

Зеленский подчеркнул, что данный инцидент является «показательной атакой» и «очередным аргументом в пользу усиления санкционного давления». Согласно информации, полученной от украинских властей, разрушения и повреждения зафиксированы в десяти областях страны.

«Очередное доказательство, что нужны санкции», — сказал бывший комик.

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После массированного удара российских сил по украинской территории Зеленский выступил с заявлением, осуждающим «новую масштабную атаку». Он призвал союзников Киева усилить давление на Россию с целью прекращения конфликта. По словам экс-комика, за прошедшие сутки российские войска использовали внушительный арсенал, включая 728 беспилотных летательных аппаратов и 13 ракет различных типов, в том числе «Кинжалы» и «Искандеры».

Информация об авиаударах, нанесённых по военным аэродромам в нескольких регионах Украины, также была озвучена координатором николаевского сопротивления. В частности, сообщалось об ударе по базе в Гостомеле, Киевская область. Вооружённые силы Украины заявили о рекордном количестве запущенных российских ударных беспилотников за прошедшую ночь.

Николь Вербер
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