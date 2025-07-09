Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 10:52

«Деньги есть, людей нет»: США и ЕС отстают от России по мощностям ВПК

Политолог Ищенко: США и ЕС сильно отстают от России по военному производству

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lightspring

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lightspring

США и ЕС сильно отстают от России по мощностям ВПК, уверен политолог Ростислав Ищенко. По его словам, западные страны сегодня не могут резко нарастить производство даже объектов военного назначения, поэтому им остаётся лишь вздыхать, что мы производим 3000 танков в год.

«У них были утрачены инженерные, рабочие компетенции. Деньги есть, заводы можно построить, а людей нет. Поэтому они очень сильно отстают от России в производстве, даже боеприпасов», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

Вопреки США: Политолог объяснил, как Россия может помочь Ирану с развитием «мирного атома»
Вопреки США: Политолог объяснил, как Россия может помочь Ирану с развитием «мирного атома»

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал 10-процентные пошлины в отношении стран-партнёров БРИКС. В ответ Дмитрий Медведев заявил, что угрозы Трампа подчёркивают растущее влияние стран БРИКС.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar