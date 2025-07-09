«Деньги есть, людей нет»: США и ЕС отстают от России по мощностям ВПК
Политолог Ищенко: США и ЕС сильно отстают от России по военному производству
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США и ЕС сильно отстают от России по мощностям ВПК, уверен политолог Ростислав Ищенко. По его словам, западные страны сегодня не могут резко нарастить производство даже объектов военного назначения, поэтому им остаётся лишь вздыхать, что мы производим 3000 танков в год.
«У них были утрачены инженерные, рабочие компетенции. Деньги есть, заводы можно построить, а людей нет. Поэтому они очень сильно отстают от России в производстве, даже боеприпасов», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал 10-процентные пошлины в отношении стран-партнёров БРИКС. В ответ Дмитрий Медведев заявил, что угрозы Трампа подчёркивают растущее влияние стран БРИКС.