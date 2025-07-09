«Деньги есть, людей нет»: США и ЕС отстают от России по мощностям ВПК

США и ЕС сильно отстают от России по мощностям ВПК, уверен политолог Ростислав Ищенко. По его словам, западные страны сегодня не могут резко нарастить производство даже объектов военного назначения, поэтому им остаётся лишь вздыхать, что мы производим 3000 танков в год.