Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 12:01

Президент РОАД опроверг информацию о повышении налога на машины старше 15 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Marina Malades

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Marina Malades

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что информация о дополнительном налоге для машин старше 15 лет была вырвана из контекста. По его словам, речь действительно шла о стимулирующих мерах по обновлению автопарка, но конкретные параметры еще обсуждаются.

«Это предварительные идеи, и никаких окончательных решений не принято. Мы лишь предложили ввести повышенный налог и проводить техосмотр дважды в год — но это лишь часть общего законопроекта», — отметил Подщеколдин в разговоре с «Постньюс».

В России утильсбор могут распространить и на авто от 160 л.с.
В России утильсбор могут распространить и на авто от 160 л.с.

Он добавил, что РОАД готова скорректировать возрастной порог, тем более, что средний возраст автомобилей в стране сейчас — 16 лет.

«Конечно, можно рассматривать и более низкий порог, но сделать это будет непросто. Если говорить о 20 годах — это уже критически», — подчеркнул глава ассоциации.

Чехлы только вредят: Водителям раскрыли способы защиты автомобиля от нагревания в жару
Чехлы только вредят: Водителям раскрыли способы защиты автомобиля от нагревания в жару

Ранее СМИ сообщили, что налог на старые машины якобы могут повысить и ввести техосмотр дважды в год.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Законы
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar