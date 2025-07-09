Президент РОАД опроверг информацию о повышении налога на машины старше 15 лет

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что информация о дополнительном налоге для машин старше 15 лет была вырвана из контекста. По его словам, речь действительно шла о стимулирующих мерах по обновлению автопарка, но конкретные параметры еще обсуждаются.

«Это предварительные идеи, и никаких окончательных решений не принято. Мы лишь предложили ввести повышенный налог и проводить техосмотр дважды в год — но это лишь часть общего законопроекта», — отметил Подщеколдин в разговоре с «Постньюс».

Он добавил, что РОАД готова скорректировать возрастной порог, тем более, что средний возраст автомобилей в стране сейчас — 16 лет.

«Конечно, можно рассматривать и более низкий порог, но сделать это будет непросто. Если говорить о 20 годах — это уже критически», — подчеркнул глава ассоциации.