«Три войны, я устал!» Опоздание стало последней каплей для «самого невезучего министра»
Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал себя самым невезучим министром в истории
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Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал себя самым невезучим министром в истории из-за высокой нагрузки. Об этом он заявил, опоздав на мероприятие в палате депутатов итальянского парламента.
«Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжёлым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории. Постоянно что-то происходит, две войны, ещё одна торговая… я извиняюсь», — сказал Таяни.
Министр объяснил своё опоздание напряжённым графиком, отметив, что ему приходится одновременно реагировать на несколько кризисов, включая военные конфликты и торговые споры. По его словам, такая ситуация уникальна для итальянской дипломатии.
Итальянский политик хотя бы попытался оправдаться, а вот киевский мэр Виталий Кличко вообще решил не напрягаться с речью. На официальном заседании он промычал в микрофон, не сумев сформулировать ни слова. Некоторые предположили, что он мог потерять дар речи после массированного удара РФ по целям в Киеве.