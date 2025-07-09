«Три войны, я устал!» Опоздание стало последней каплей для «самого невезучего министра»

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал себя самым невезучим министром в истории из-за высокой нагрузки. Об этом он заявил, опоздав на мероприятие в палате депутатов итальянского парламента.

«Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжёлым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории. Постоянно что-то происходит, две войны, ещё одна торговая… я извиняюсь», — сказал Таяни.