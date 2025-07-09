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9 июля, 13:22

«Три войны, я устал!» Опоздание стало последней каплей для «самого невезучего министра»

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал себя самым невезучим министром в истории

Обложка © ТАСС / AP / Bryan R. Smith

Обложка © ТАСС / AP / Bryan R. Smith

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал себя самым невезучим министром в истории из-за высокой нагрузки. Об этом он заявил, опоздав на мероприятие в палате депутатов итальянского парламента.

«Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжёлым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории. Постоянно что-то происходит, две войны, ещё одна торговая… я извиняюсь», — сказал Таяни.

Министр объяснил своё опоздание напряжённым графиком, отметив, что ему приходится одновременно реагировать на несколько кризисов, включая военные конфликты и торговые споры. По его словам, такая ситуация уникальна для итальянской дипломатии.

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Итальянский политик хотя бы попытался оправдаться, а вот киевский мэр Виталий Кличко вообще решил не напрягаться с речью. На официальном заседании он промычал в микрофон, не сумев сформулировать ни слова. Некоторые предположили, что он мог потерять дар речи после массированного удара РФ по целям в Киеве.

Александра Мышляева
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