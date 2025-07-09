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9 июля, 13:53

Трамп критикует DOGE за агрессивные действия и вмешивается в их работу

WSJ: Дональд Трамп устал от безрассудных решений DOGE

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп разочарован действиями департамента эффективности государственного управления (DOGE), которые он считает агрессивными и безрассудными. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Трамп заявил помощникам, что ему надоела агрессивная и порой безрассудная тактика DOGE... Официальные лица в администрации Трампа также начали тщательнее проверять работу DOGE, включая сокращения контрактов по приказу официальных лиц из департамента, и в некоторых случаях вмешиваться, чтобы отменить эти решения», — говорится в публикации издания со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Трамп сообщил своим помощникам, что ему не нравятся тактики DOGE. В ответ на это чиновники из его администрации начали более тщательно проверять работу ведомства. Они даже сокращают контракты, которые были выданы DOGE, и иногда отменяют такие решения.

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«Сохранит влияние»: Раскрыта роль Илона Маска после ухода из DOGE

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Департамент государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял Илон Маск, тщательно расследовать деятельность американского бизнесмена. Трамп считает, что DOGE обязан провести «глубокую и тщательную» проверку всех аспектов деятельности Маска.

Анастасия Никонорова
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