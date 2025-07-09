Трамп критикует DOGE за агрессивные действия и вмешивается в их работу

Президент США Дональд Трамп разочарован действиями департамента эффективности государственного управления (DOGE), которые он считает агрессивными и безрассудными. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Трамп заявил помощникам, что ему надоела агрессивная и порой безрассудная тактика DOGE... Официальные лица в администрации Трампа также начали тщательнее проверять работу DOGE, включая сокращения контрактов по приказу официальных лиц из департамента, и в некоторых случаях вмешиваться, чтобы отменить эти решения», — говорится в публикации издания со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Трамп сообщил своим помощникам, что ему не нравятся тактики DOGE. В ответ на это чиновники из его администрации начали более тщательно проверять работу ведомства. Они даже сокращают контракты, которые были выданы DOGE, и иногда отменяют такие решения.