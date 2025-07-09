Россиян в европейской части предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении

Главный научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил «Интерфакс» о высоком уровне ультрафиолетового излучения в России.

По словам главного метеоролога страны, жителям европейской части России крайне не рекомендуется подвергать себя воздействию прямых солнечных лучей. Помимо риска получить тепловой удар, в регионе наблюдается аномально высокий уровень ультрафиолетового излучения, что создает крайне неблагоприятную обстановку для здоровья.

«Это касается всей европейской территории России», — уточнил Вильфанд.

Как уже писал Life.ru, на большей части территории России объявлен режим повышенной готовности в связи с экстремальной жарой. По информации Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, в отдельных районах температура может достигать аномальных +42 градусов Цельсия. Наиболее сложная ситуация ожидается на юге Центрального федерального округа, где в Тамбовской, Курской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях прогнозируется сорокаградусная жара.