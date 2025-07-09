Россиян в европейской части предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении
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Главный научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил «Интерфакс» о высоком уровне ультрафиолетового излучения в России.
По словам главного метеоролога страны, жителям европейской части России крайне не рекомендуется подвергать себя воздействию прямых солнечных лучей. Помимо риска получить тепловой удар, в регионе наблюдается аномально высокий уровень ультрафиолетового излучения, что создает крайне неблагоприятную обстановку для здоровья.
«Это касается всей европейской территории России», — уточнил Вильфанд.
Как уже писал Life.ru, на большей части территории России объявлен режим повышенной готовности в связи с экстремальной жарой. По информации Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, в отдельных районах температура может достигать аномальных +42 градусов Цельсия. Наиболее сложная ситуация ожидается на юге Центрального федерального округа, где в Тамбовской, Курской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях прогнозируется сорокаградусная жара.
Стоит отметить, что Москва уже ощутила на себе последствия аномальной погоды. Минувшая ночь стала одной из самых тёплых за последние 40 лет, превзойдя по температурным показателям даже южный Сочи. При этом, в различных районах города зафиксированы разные значения: от +17,2 в Бутово до +22,6 в центре столицы. По прогнозам синоптиков, москвичам следует готовиться к дальнейшему усилению жары.