Психолог объяснила, почему Аврора Киба «бросилась в омут с головой» в роман с Лепсом
Психолог Кардиакос назвала диковинкой для Авроры Кибы роман с Лепсом
Аврора Киба и Григорий Лепс. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В парах со значительной возрастной разницей один партнер нередко играет роль родительской фигуры для другого. В случае невесты Григория Лепса — Авроры Кибы, привыкшей к избыточному вниманию и заботе с детства, это особенно заметно, рассказала семейный психолог и психотерапевт Анастасия Кардиакос.
«Для этого нужен соответствующий партнёр, и тут её балуют сполна и с горочкой. В этих отношениях она сохраняется, разжигает вокруг интересные истории. Это абсолютно не говорит о её чувствах и не значит, что всё корыстно. Но стоит помнить, что в 19 лет личность сама по себе, как конструктор, собирается и формируется. У неё тот период, где она может беспечно влюбляться», — подчеркнула специалист в беседе с «Радио 1».
По словам медика, поведение 19-летней Авроры, её стремление к «шалостям», обусловлено надёжным фундаментом – прочными семейными связями и благополучным прошлым. Кардиакос добавила, что у Кибы удовлетворены все потребности, так как она имеет семью с высоким социальным статусом. В таких обстоятельствах человек либо развивается дальше, занимаясь общественно полезной деятельностью, либо ищет нечто уникальное, недоступное другим.
Психолог выразила мнение, что отношения с Лепсом для Кибы – это что-то необычное, захватывающее, выходящее за рамки привычного гедонизма. Именно поэтому девушка полностью погружается в них и существует в этом романе.
А ранее Life.ru писал, что между Викторией Боней и Авророй Кибой разгорелся конфликт, когда телеведущая заявила, что мать хотела выдать девушку замуж за богатого и состоятельного мужчину, поскольку у семьи большие финансовые проблемы. В ответ на этот выпад невеста Григория Лепса рассмеялась, заявив, что она с детства купается в роскоши и только за лето тратит 25 миллионов рублей на свои желания.