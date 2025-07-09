Рассуждавшая о «трупе России» украинская журналистка Соколовская* теперь террористка
Росфинмониторинг внёс киевскую журналистку Соколовскую* в перечень террористов
Янина Соколовская*. Обложка © vgtrk.ru
Украинская журналистка Янина Соколовская*, которая стала фигурантом уголовного дела в РФ из-за распространения фейков о российской армии, внесена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые) ... Физические лица ... Соколовская Янина Лазаревна*, 07.06.1971 года рождения, город Киев», — гласит соответствующая запись в реестре.
53-летняя Соколовская* уехала из России в 2022 году, сейчас она находится в международном розыске. Предположительно, журналистка обосновалась в Эстонии. В январе 2025 года суд в Москве заочно вынес приговор украинской журналистке. Её приговорили к 7,5 года лишения свободы по статье за распространение фейков о Российской армии. При этом ещё в 2019 года она говорила, что Киев ждёт пока «труп России» аккуратно проплывёт мимо.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.