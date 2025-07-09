Азербайджанские молочники отказались поставлять в РФ свою продукцию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya369
Два азербайджанских предприятия, ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS», заявили о прекращении экспортных операций в Российскую Федерацию, уведомив об этом Агентство пищевой безопасности Азербайджана, которое, в свою очередь, проинформировало Россельхознадзор, сообщает пресс-служба ведомства.
В связи с отказом компаний от запланированных инспекций со стороны российских контролирующих органов Россельхознадзор принял решение о приостановке импорта молочной продукции, произведенной данными предприятиями.
Помимо этого, в рамках усиления контроля за качеством ввозимой продукции Россельхознадзор направил запрос в уполномоченное ведомство Азербайджана с целью получения сведений об источниках сырья, используемого другими азербайджанскими производителями молочной продукции, установив срок предоставления информации до 14 июля: ООО «АТЕНА» (производство молока и молочной продукции); ООО «AZEMAL» (молоко, сыр, сливочное масло, сливки); OOO «AZ. MILKA EXPORT» (производство и переработка молочных продуктов (сливочное масло).
Ранее СМИ заявили, что для Азербайджана большую важность представляют поставки пластика, томатов и фруктов и в Россию, ведь это огромный рынок и находится он сравнительно недалеко. При этом аналитики полагают, что в РФ слишком строго обошлись с азербайджанскими помидорами, взвинтив требования к качеству и упаковке.