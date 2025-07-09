Азербайджанские молочники отказались поставлять в РФ свою продукцию

Два азербайджанских предприятия, ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS», заявили о прекращении экспортных операций в Российскую Федерацию, уведомив об этом Агентство пищевой безопасности Азербайджана, которое, в свою очередь, проинформировало Россельхознадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с отказом компаний от запланированных инспекций со стороны российских контролирующих органов Россельхознадзор принял решение о приостановке импорта молочной продукции, произведенной данными предприятиями.