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9 июля, 14:46

Скорбящие в соцсетях: Похороны звёздного визажиста обошлись без звёзд

На похоронах звёздного стилиста Вишневского не было знаменитостей

Стилист Дмитрий Вишневский. Обложка © Telegram / Вишнёвый Сад

Стилист Дмитрий Вишневский. Обложка © Telegram / Вишнёвый Сад

На церемонию прощания и похороны известного российского стилиста и визажиста Дмитрия Вишневского на Хованском кладбище не пришла ни одна знаменитость из тех, кому при жизни он составлял лучшие образы в их карьере. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Церемония прощания с визажистом Дмитрием Вишневским. Видео © Life.ru

Стилисту было всего 50 лет. Он работал со многими известными людьми, однако к нему на похороны из них никто не пришёл. Проводить его в последний путь пришли родные и друзья.

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8 июля певица Кристина Орбакайте сообщила, что Дмитрий Вишневский внезапно умер. Она поделилась фотографиями, где он работает над её нарядами, подчеркнув его большой талант и приятную харизму. В числе клиентов стилиста также были Рената Литвинова, Андрей Малахов и другие звезды. По данным СМИ, причиной его смерти стал инфаркт. Стилист скончался на руках у матери.

Владимир Озеров
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