Скорбящие в соцсетях: Похороны звёздного визажиста обошлись без звёзд

На церемонию прощания и похороны известного российского стилиста и визажиста Дмитрия Вишневского на Хованском кладбище не пришла ни одна знаменитость из тех, кому при жизни он составлял лучшие образы в их карьере. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Церемония прощания с визажистом Дмитрием Вишневским. Видео © Life.ru

Стилисту было всего 50 лет. Он работал со многими известными людьми, однако к нему на похороны из них никто не пришёл. Проводить его в последний путь пришли родные и друзья.