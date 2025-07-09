Скорбящие в соцсетях: Похороны звёздного визажиста обошлись без звёзд
На похоронах звёздного стилиста Вишневского не было знаменитостей
Стилист Дмитрий Вишневский. Обложка © Telegram / Вишнёвый Сад
На церемонию прощания и похороны известного российского стилиста и визажиста Дмитрия Вишневского на Хованском кладбище не пришла ни одна знаменитость из тех, кому при жизни он составлял лучшие образы в их карьере. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.
Церемония прощания с визажистом Дмитрием Вишневским. Видео © Life.ru
Стилисту было всего 50 лет. Он работал со многими известными людьми, однако к нему на похороны из них никто не пришёл. Проводить его в последний путь пришли родные и друзья.
8 июля певица Кристина Орбакайте сообщила, что Дмитрий Вишневский внезапно умер. Она поделилась фотографиями, где он работает над её нарядами, подчеркнув его большой талант и приятную харизму. В числе клиентов стилиста также были Рената Литвинова, Андрей Малахов и другие звезды. По данным СМИ, причиной его смерти стал инфаркт. Стилист скончался на руках у матери.