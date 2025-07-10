Петров день, день Петра и Павла 2025: какого числа отмечают, история и традиции Петров день или день Петра и Павла 2025: что за праздник и какого числа его отмечают православные верующие? Что можно и что нельзя делать в этот день? Об истории и традициях праздника читайте подробнее в материале Life.ru. 10 июля, 05:00 Петров день 2025 — как его отпраздновать, чтобы ещё и почтить память апостола Павла? Коллаж © Life.ru Фото © Life.ru, © Wikipedia

Петров день — это один из важнейших в православии праздников. И в его народном названии есть небольшая несправедливость. На самом деле это праздник Петра и Павла, двух первоверховных апостолов. Говорить «Петропавлов день» слишком энергозатратно, поэтому Павла из уравнения удалили. Теперь это день Петра. Ради справедливости, «камень» христианской Церкви стал последователем Христа раньше своего товарища. Но об этом, а также о том, как праздновать Петров день, мы расскажем далее в материале.

Когда отмечают день Петра и Павла в 2025 году

Петров день — это одновременно и Павлов день. В 2025 году он будет в ту же дату, что и в 2024-м. Его ещё называют «разговеньем». День Петра! Фото © Wikipedia

День Петра 2025 мы отметим 12 июля. В народе этот праздник называют ещё «разговеньем». Православие подразумевает летом пост. Его называют Петров пост, и он максимально нестабилен. Его начало зависит от Пасхи, но заканчивается пост всегда в одно и то же время. В Петров день. В прошлом году воцерковленные граждане постились всего одиннадцать дней, в этом — почти месяц. Как и праздник, пост тоже в народе называют не совсем верно. Они установлены в память первоверховных апостолов Петра и Павла, но запомнить двух героев торжества, видимо, слишком сложно.

«Разговеньем» 12 июля называют, потому что пост заканчивается как раз 11-го. Обратите внимание: эти даты принадлежат светскому григорианскому календарю. В церковных источниках вы можете прочитать, что Петров праздник проходит 29 июня. Но 29 июня и 12 июля — это один и тот же день. Просто тот отрезок времени, что в григорианском календаре приходится на 12 июля, в церковном юлианском календаре обозначен 29 июня. Мы живём так с 1918 года.

Петров день: История и значение праздника

Святой великий праздник Петров день установлен в честь двух первоверховных апостолов. Фото © Life.ru

Петров день — один из тех великих православных праздников, которые вписаны в скрижали мировой истории! Мы знаем дату его появления с документальной точностью — спасибо римлянам. Перенесение мощей апостолов Петра и Павла прошло в Риме 29 июня 258 года (по юлианскому календарю, ибо григорианского тогда не существовало). Это — официальная дата начала празднования памяти двух святых, то есть Петрова дня. А ещё в Церкви существует предание, что святые первоверховные апостолы Пётр и Павел умерли в один день. Необязательно в один год, но дата в точности совпала. По крайней мере, так считали Блаженный Августин и Димитрий Ростовский.

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — это особый праздник. Православные христиане завершают Петров пост и с радостью почитают память двух великих апостолов, которые стали основанием Церкви Христовой. Этот день объединяет в себе глубокую духовную значимость, богатые традиции и особые обычаи. Он напоминает, что каждый человек может изменить свою жизнь к лучшему. Неважно, были ли у вас ошибки в прошлом, — важно искреннее желание. Давид Бобров Иерей, священник Православной церкви

«В этот день завершается Петров пост!», — отмечает иерей Давид Бобров. По его мнению, с 16 июня 2025 года православные христиане проходят процесс духовного очищения и подготовки к празднику. Пост — практика во всех смыслах полезная. Священник говорит: «Он помогает верующим укрепить волю, очистить сердце и научиться благодарности». Вечер празднования памяти первоверховных апостолов Петра и Павла — идеальное время, чтобы собраться за тихим семейным ужином.

Апостолы Пётр и Павел

Петров Павлов день — это празднование памяти святых апостолов, которые приняли мученическую смерть в одну и ту же дату. Фото © Wikipedia / Эль Греко

Апостолы Пётр и Павел умерли в один день, но на самом деле были разными людьми. Более того — если в раннем христианстве была иерархия, то Пётр там, конечно, стоял выше Павла. Настоящее имя главного героя Петрова дня — Симон Кифа. Он был прямым учеником Иисуса Христа. При этом тем самым, что, по Евангелию, три раза от него отрёкся. А потом — стал первым в истории папой римским в католической традиции. В православной традиции он — основатель Церкви. А ещё ему приписывают роль «дворецкого» на небесах: у Петра есть ключи от рая. А распяли Петра в 64 году нашей эры вниз головой. Так он сам пожелал: считал себя недостойным Христовой казни.

Пётр и Павел — два совершенно разных человека, которые пришли к Христу разными путями. Пётр был простым рыбаком из Галилеи, горячим и искренним, но способным на ошибки. Павел (до обращения — Савл) был образованным фарисеем, который сначала преследовал христиан, а затем стал величайшим проповедником. Их истории показывают, что путь к Богу открыт для всех — независимо от происхождения, прошлого или совершённых ошибок. Давид Бобров Иерей, священник Православной церкви

Павел — это римский гражданин по имени Савл. Он не был прямым учеником Иисуса. Римское гражданство мужчина получил незадолго до ключевых новозаветных событий. Ранее он был иудеем и преследовал христиан, даже наблюдал за казнью первомученика Стефана. А потом увидел воскресшего Христа на дороге и уверовал. Павел стал одним из величайших проповедников в христианской истории. Он оставил послания почти всем известным в то время народам. Как римский гражданин, он был удостоен уважительной казни: мечом. Так святые и вошли в историю.

Давид Бобров отмечает: «Личности святых первоверховных апостолов оказали глубокое влияние на мировую культуру и искусство! В изобразительном искусстве апостолы Пётр и Павел — одни из самых узнаваемых образов. Их изображения появляются уже в ранних христианских памятниках — на саркофагах, фресках катакомб, мозаиках. Санкт-Петербург — один из красивейших городов России — назван в честь святого апостола Петра».

Традиции праздника День Петра и Павла

Традиции православного праздника Петров день связаны с почитанием апостолов Петра и Павла. Фото © «Шедеврум»

Русский народ на День Петра обычно устраивал купания в прудах и реках. Покровительство Петра таким занятиям не осуждалось, поскольку в христианской традиции апостол — защитник рыбаков. Молодёжь перед рассветом на День Петра и Павла выходила «караулить солнце». В этот день, по поверьям, переставала петь кукушка, а летняя погода достигала своего пика. Кроме того, можно было «разговляться», то есть употреблять в пищу то, что раньше было запрещено Петровым постом.

В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. Верующие собираются вместе, чтобы поблагодарить Бога за пример святых апостолов и попросить их молитвенного заступничества. Можно подать записки с именами близких людей для поминовения, поставить свечи, помолиться о своих нуждах. Давид Бобров Иерей, священник Православной церкви

«Также есть и народные традиции, связанные с этим праздником», — продолжает иерей. Давид Бобров рассказывает: «На Руси Петров день имел особое значение — он считался календарной границей года. После этого дня начиналась подготовка к осени, заканчивались купальские празднования, начинался сенокос». Наши предки на День Петра и Павла освящали воду, хлеб, первые плоды нового урожая — огурцы, ягоды и зелень.

Приметы на праздник Петров день

Наши предки замечали, что в Петров день, не без участия апостола Павла, дни становятся короче. Фото © Wikipedia / Vogelartinfo

Христианство на Руси тесно соседствовало с рудиментарными остатками языческих верований. В большей степени это отражается на природных приметах. Наши наблюдательные предки понимали, что всё происходящее вокруг них — это символ присутствия в мире высших сил, для которых человек — песчинка. И вот как это отражалось в их творчестве. «Пётр и Павел на час день убавил, а Илья-пророк два уволок» — о том, что в конце лета дни становятся короче. Ильин день — это 2 августа.

— о том, что в конце лета дни становятся короче. Ильин день — это 2 августа. «Кукушка ячменным колосом давится» — о том, как кукушка в лесу перестаёт петь, а ячмень, наоборот, начинает колоситься.

— о том, как кукушка в лесу перестаёт петь, а ячмень, наоборот, начинает колоситься. Пётр слышит мольбы рыбаков и выдаст вам «здоровенного язя», если попросите.

и выдаст вам «здоровенного язя», если попросите. В Петров день нужно молиться об исцелении от ментальных заболеваний. Молитвы направляются как Петру, так и Павлу. Оба могли похвастаться отменным ментальным здоровьем.

Что можно и что нельзя делать в Петров день

Что можно делать в День Петра, а чего нельзя? А когда Павел расскажет, что можно делать в его день? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Как провести Петров день 2025? Наверняка вы задаётесь таким вопросом. Он и правда важен: праздник памяти Петра и Павла — один из важнейших в православии. Если ошибиться, можно испортить себе весь год, разозлив высшие силы. Приведём примеры тех деяний, которые благословенны в день апостолов. Совершите доброе дело — помогите нуждающимся, поддержите кого-то добрым словом.

Помните, что быть верующим, это не только про просьбы у Бога, но и про дела во Имя Его! Важно уметь прощать, меняться к лучшему и любить ближних.

Проведите день в семейном кругу, разделите радость праздника с близкими (такие встречи могут стать семейной традицией).

Если Вы держали пост, то обязательно поблагодарите Бога за эти дни.

Идите в храм на праздничную службу, а если не получается попасть на богослужение, то обязательно помолитесь дома.

Истоки праздника День Петра и Павла — в раннехристианской церкви. Христиане с самого начала старались сохранить информацию о своих праведниках и героях. Таковыми, безусловно, были апостолы Пётр и Павел. Позже, когда христианская Церковь окрепла, и даже после её разделения на православную и католическую, в традиции появились определённые запреты. Они нужны, чтобы верующие отмечали праздник благочинно и не оскорбляли память о святых.

Вот что нельзя делать в Петров день 2025. Категорически запрещено заниматься языческими практиками: гаданиями, ритуалами со свечами и прочей магией.

Нельзя оскорблять моряков и рыбаков.

Не стоит убираться в доме или работать в поле.

Боже упаси вас от бесчинств в этот день! Нельзя не только творить их, но и думать о чём-то неэтичном.

День апостолов Петра и Павла — светлый, великий праздник. Он с нами с 258 года, и у нас есть документальные подтверждения его древности. А также подтверждения существования таких персон, как апостолы Пётр и Павел. Они не виноваты, что прямо в разгар празднования их дня в Москве будет аномальная жара, как писал Life.ru.

Авторы Любовь Свободная