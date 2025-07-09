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9 июля, 15:30

Папа римский заверил, что готов провести переговоры РФ и Украины в Ватикане

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский провёл переговоры с папой римским Львом XIV в летнем дворце понтифика в городе Кастель-Гандольфо. Глава киевского режима показал фотографии со встречи и высоко оценил результативность общения. По его словам, Киев будет и дальше «наращивать глобальную солидарность» и выступать за дипломатию. Папа римский в свою очередь предложил организовать переговоры между Россией и Украиной в Ватикане.

Зеленский и папа римский. Фото © president.gov.ua

Зеленский и папа римский. Фото © president.gov.ua

Зеленский и папа римский. Фото © president.gov.ua

Зеленский и папа римский. Фото © president.gov.ua

«Святейший отец подтвердил свою готовность приветствовать представителей России и Украины на переговорах в Ватикане», говорится на сайте пресс-службы понтифика.

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Напомним, сегодня Зеленский прибыл в Рим и уже встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Затем он отправится на четвёртую Международную конференцию по восстановлению Украины. Также глава киевского режима намерен пообщаться со спецпосланником президента США Китом Келлогом. К слову, Россия уже не раз говорила, что Ватикан не подходит для переговоров Москвы и Киева, так как российские чиновники не смогут туда добраться из-за западных санкций.

Татьяна Миссуми
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