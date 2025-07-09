Папа римский заверил, что готов провести переговоры РФ и Украины в Ватикане

Владимир Зеленский провёл переговоры с папой римским Львом XIV в летнем дворце понтифика в городе Кастель-Гандольфо. Глава киевского режима показал фотографии со встречи и высоко оценил результативность общения. По его словам, Киев будет и дальше «наращивать глобальную солидарность» и выступать за дипломатию. Папа римский в свою очередь предложил организовать переговоры между Россией и Украиной в Ватикане.