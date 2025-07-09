«Зенит» разгромил «Сьон» Антона Миранчука в товарищеском матче
Игроки «Зенита» и «Сьона» перед товарищеским матчем. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»
Футбольный «Зенит» обыграл швейцарский «Сьон» в товарищеском матче, который прошёл на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:2.
Голами отметились Максим Глушенков (10-я минута), Матео Кассьерра (16), Вадим Шилов (61), Александр Ерохин (64) и Сергей Волков (76). У гостей отличились Ильяс Шуареф (41) и Антон Миранчук (66).
Напомним, Миранчук пополнил состав «Сьона» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Он сыграл в 24 матчах за клуб и забил два мяча.
«Зениту» остался товарищеский матч против сербской «Войводины» 13 июля. Первый тур Российской Премьер-лиги стартует для петербургского клуба 20 июля матчем против «Ростова».
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