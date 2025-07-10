Секреты прибыльных грядок: Life.ru узнал, сколько можно заработать на продаже дачных букетов

На дачах можно не только выращивать цветы для души, но и сколотить на них неплохой капитал. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала Life.ru, сколько реально заработать на цветочных букетах, если подойти к делу с умом.

На участке для продажи можно поочерёдно выращивать разные цветы в зависимости от сезона. Весной это могут быть нарциссы, тюльпаны, гиацинты и композиции из первоцветов. Летом – пионы, розы, ромашки, гладиолусы, а также экзотические дельфиниумы, гвоздики, эустомы, лилии и ранние сорта георгин. Осенью пригодятся цинии, хризантемы и поздние георгины. Также можно рассмотреть многолетние цветы – это хоста, бордюрный ирис, флоксы метельчатые, гейхеры и лаванда. Ольга Лебединская Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Эксперт отметила, что самый продающий месяц – это март. В этот период покупатели предпочитают весенние цветы: тюльпаны, подснежники, гиацинты, мимозы и ирисы. Летом и осенью продажи немного меньше. Но если с тем, что сажать, понятно, то на вопрос о том, кому продавать букеты, ответить сложнее, подчеркнула Лебединская.

«Можно продавать цветочную продукцию организаторам праздников под заказ. Свадьбы, дни рождения и юбилеи не обходятся без цветов. Важно, чтобы заказ приходил вовремя, товар был качественный, а цена была не выше магазинной», – объяснила собеседница Life.ru.

Лебединская также поделилась секретами реализации продукции. Она отметила, что для продажи не обязательно налаживать сложную доставку, ведь можно просто повесить плакат прямо на дачном заборе, предлагая свежие букеты. Другой вариант – открыть собственный магазин, дополнив ассортимент импортными цветами. Несмотря на то, что конкуренция на рынке очень высока, и крупные поставщики обеспечивают оптовые поставки на цветочные рынки столицы, эксперт уверена, что и частному садоводству на рынке всегда найдётся место.

«Примерная выручка с шести соток при правильной организации бизнеса может доходить до 800 тысяч рублей за сезон», – заключила доцент.