Российские компании, сумевшие заменить импортные товары, теперь формируют серьёзные препятствия для возвращения западных брендов на местный рынок. По данным Bloomberg, стратегии местных производителей направлены на удержание завоёванных позиций среди 140 миллионов российских потребителей.

Успех импортозамещения сопровождался значительным ростом доходов российских компаний. После начала СВО рост заработных плат впервые за долгое время опередил инфляцию, что стабилизировало потребительские настроения. При этом, как отмечает источник, санкционное давление никак не сказалось на обычных россиянах.