Она в трауре: Странное поведение жены Макрона в Британии связано со смертью в семье

Во время визита в Великобританию жена президента Франции Брижит Макрон держалась отстранённо и игнорировала своего мужа. Такое поведение объяснилось недавней кончиной старшей сестры первой леди, сообщает британская Daily Mail, ссылаясь на источник.

Родственница Анна-Мария Троньё умерла в возрасте 93 лет в родном городе семьи и Эммануэля Макрона Амьене. Несмотря на траур, Брижит Макрон решила сопровождать супруга в его официальной поездке в Великобританию.