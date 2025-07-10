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10 июля, 06:43

Она в трауре: Странное поведение жены Макрона в Британии связано со смертью в семье

DM: Жена Макрона Брижит вела себя растерянно в Британии из-за смерти сестры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Во время визита в Великобританию жена президента Франции Брижит Макрон держалась отстранённо и игнорировала своего мужа. Такое поведение объяснилось недавней кончиной старшей сестры первой леди, сообщает британская Daily Mail, ссылаясь на источник.

Родственница Анна-Мария Троньё умерла в возрасте 93 лет в родном городе семьи и Эммануэля Макрона Амьене. Несмотря на траур, Брижит Макрон решила сопровождать супруга в его официальной поездке в Великобританию.

«Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной и неловкой в ​​присутствии мужа. Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на неё повлияла», — сказал человек, близкий к паре.

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Поездка Макронов в Лондон ознаменовалась повышенным вниманием к их личным отношениям. Французский президент пофлиртовал с принцессой Кейт Миддлтон. Ранее прибытие пары в Великобританию вызвало вопросы, поскольку Брижит Макрон проигнорировала мужа, спускаясь с трапа самолёта, что спровоцировало предположения о разладе в их отношениях.

Наталья Афонина
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