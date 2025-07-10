Патрушев приехал к гробу Старовойта и попрощался

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев прибыл на церемонию прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, который покончил с собой. Он выразил семье умершего соболезнования и уехал, сообщает корреспондент Life.ru из московской ЦКБ №1 Управления делами президента России.

Приехали проводить в последний путь экс-коллегу и глава «Глонасса» Алексей Райкевич, руководитель Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах).