Патрушев приехал к гробу Старовойта и попрощался
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попрощался со Старовойтом
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Обложка © Life.ru
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев прибыл на церемонию прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, который покончил с собой. Он выразил семье умершего соболезнования и уехал, сообщает корреспондент Life.ru из московской ЦКБ №1 Управления делами президента России.
Приехали проводить в последний путь экс-коллегу и глава «Глонасса» Алексей Райкевич, руководитель Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах).
Проститься с бывшим коллегой приехал весь кабмин – в зале заметили зампредов правительства РФ Александра Новака Дмитрия Григоренко, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко, министра промышленности РФ Антона Алиханова, главу Минсельхоза Оксану Лут, министра экономического развития Максима Решетникова, главу Минцифры Максута Шадаева, министра культуры РФ Ольгу Любимову, главу АвтоВАЗа Максима Соколова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.