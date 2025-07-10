Весь кабмин приехал в кремлёвскую больницу проводить Старовойта в последний путь
Новак, Чернышенко и другие члены кабмина приехали проститься со Старовройтом
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Обложка © Life.ru
Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин был замечен на церемонии прощания с его предшественником на этом посту Романом Старовойтом, совершившим самоубийство. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.
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Среди присутствующих на церемонии в московской ЦКБ №1 Управления делами президента России также заметили заместителей председателя правительства РФ Александра Новака Дмитрия Григоренко, зампредов правительства РФ Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко, министра промышленности РФ Антона Алиханова, главу Минсельхоза Оксану Лут, министра экономического развития Максима Решетникова, главу Минцифры Максута Шадаева, министра культуры РФ Ольгу Любимову, главу АвтоВАЗа Максима Соколова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, президента транспортной группы Fesco Петра Иванова и других чиновников.
Прощание со Старовойтом. Фото © Life.ru
Прощание со Старовойтом. Фото © Life.ru
Прощание со Старовойтом. Фото © Life.ru
Прощание со Старовойтом. Фото © Life.ru
Прощание со Старовойтом. Фото © Life.ru
7 июля стало известно о смерти Романа Старовойта, который в тот же день был освобожден от должности министра транспорта. По предварительной информации, причиной смерти могло стать самоубийство. Сообщается, что на фоне показаний против него от находящегося под арестом экс-главы Курской области Алексея Смирнова, Старовойту грозило уголовное преследование с возможным лишением свободы до 20 лет. Его тело обнаружили неподалеку от парковки, где был припаркован его автомобиль Tesla. Опознание проводила его молодая возлюбленная, впоследствии предоставившая комментарии по поводу случившегося.