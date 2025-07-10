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10 июля, 06:17

Aurus и розы: Три министра приехали проститься с совершившим самоубийство Старовойтом

Министры Никитин, Алиханов и Чекунков приехали на прощание со Старовойтом

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Обложка © Life.ru

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Обложка © Life.ru

Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом, которая вот-вот начнётся в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий.

Видео © Life.ru

Также проводить в последний путь умершего коллегу приехали министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. На территорию заехали правительственные Aurus. Алиханов вышел из машины с букетом красных роз в руках.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Фото © Life.ru

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

7 июля Роман Старовойт был снят с поста министра транспорта. Спустя несколько часов стало известно о его смерти, предположительно, в результате самоубийства. По предварительным данным, чиновнику могло грозить уголовное дело с лишением свободы до 20 лет, так как против него дал показания его бывший заместитель и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, который в настоящее время находится под арестом. Тело Старовойта нашли недалеко от парковки, куда он приехал на автомобиле Tesla. На опознание прибыла его молодая возлюбленная, которая позднее дала комментарий.

Оцепление и полицейские псы: Life.ru снял место прощания с покончившим с собой Старовойтом
Оцепление и полицейские псы: Life.ru снял место прощания с покончившим с собой Старовойтом
Андрей Бражников
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