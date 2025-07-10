Aurus и розы: Три министра приехали проститься с совершившим самоубийство Старовойтом

Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом, которая вот-вот начнётся в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий.

Также проводить в последний путь умершего коллегу приехали министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. На территорию заехали правительственные Aurus. Алиханов вышел из машины с букетом красных роз в руках.