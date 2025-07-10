Aurus и розы: Три министра приехали проститься с совершившим самоубийство Старовойтом
Министры Никитин, Алиханов и Чекунков приехали на прощание со Старовойтом
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Обложка © Life.ru
Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом, которая вот-вот начнётся в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий.
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Также проводить в последний путь умершего коллегу приехали министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. На территорию заехали правительственные Aurus. Алиханов вышел из машины с букетом красных роз в руках.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Фото © Life.ru
Фото © Life.ru
7 июля Роман Старовойт был снят с поста министра транспорта. Спустя несколько часов стало известно о его смерти, предположительно, в результате самоубийства. По предварительным данным, чиновнику могло грозить уголовное дело с лишением свободы до 20 лет, так как против него дал показания его бывший заместитель и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, который в настоящее время находится под арестом. Тело Старовойта нашли недалеко от парковки, куда он приехал на автомобиле Tesla. На опознание прибыла его молодая возлюбленная, которая позднее дала комментарий.