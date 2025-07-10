Оцепление и полицейские псы: Life.ru снял место прощания с покончившим с собой Старовойтом

К московской ЦКБ №1 Управления делами президента России начали приезжать журналисты. Сегодня там состоится прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Траурное мероприятие проведут в ритуальном зале больницы.

Обстановка на месте прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Видео © Life.ru

Кореспондет Life.ru сообщает, что территория вокруг медицинского учреждения уже оцеплена, внутри находится большое количество сотрудников полиции. Правоохранительные органы также проводят проверки в компании специально обученных собак.