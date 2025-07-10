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Регион
10 июля, 05:33

Оцепление и полицейские псы: Life.ru снял место прощания с покончившим с собой Старовойтом

На церемонию прощания со Старовойтом в Москве начали пускать только по спискам

Обложка © Telegram / roman_starovoyt

Обложка © Telegram / roman_starovoyt

К московской ЦКБ №1 Управления делами президента России начали приезжать журналисты. Сегодня там состоится прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Траурное мероприятие проведут в ритуальном зале больницы.

Обстановка на месте прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Видео © Life.ru

Кореспондет Life.ru сообщает, что территория вокруг медицинского учреждения уже оцеплена, внутри находится большое количество сотрудников полиции. Правоохранительные органы также проводят проверки в компании специально обученных собак.

Зайти или заехать к ЦКБ №1 получится только по заранее подготовленным спискам. Попасть внутрь можно по фамилии. Коллеги и друзья погибшего Романа Старовойта заезжают на автомобилях и заходят через центральные ворота, полиция проверяет каждого.

Стали известны место и дата похорон Романа Старовойта
Стали известны место и дата похорон Романа Старовойта

Напомним, 7 июля Роман Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Спустя несколько часов стало известно о его смерти, предположительно в результате самоубийства. По предварительным данным, Старовойту могло грозить уголовное преследование с лишением свободы до 20 лет, так как против него дал показания его бывший заместитель и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, который в настоящее время находится под арестом по делу о растрате бюджетных средств. Тело Старовойта было обнаружено недалеко от парковки, куда он приехал на автомобиле Tesla. На опознание прибыла его молодая возлюбленная, которая позднее дала комментарий.

Наталья Афонина
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