Оцепление и полицейские псы: Life.ru снял место прощания с покончившим с собой Старовойтом
На церемонию прощания со Старовойтом в Москве начали пускать только по спискам
Обложка © Telegram / roman_starovoyt
К московской ЦКБ №1 Управления делами президента России начали приезжать журналисты. Сегодня там состоится прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Траурное мероприятие проведут в ритуальном зале больницы.
Обстановка на месте прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Видео © Life.ru
Кореспондет Life.ru сообщает, что территория вокруг медицинского учреждения уже оцеплена, внутри находится большое количество сотрудников полиции. Правоохранительные органы также проводят проверки в компании специально обученных собак.
Зайти или заехать к ЦКБ №1 получится только по заранее подготовленным спискам. Попасть внутрь можно по фамилии. Коллеги и друзья погибшего Романа Старовойта заезжают на автомобилях и заходят через центральные ворота, полиция проверяет каждого.
Напомним, 7 июля Роман Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Спустя несколько часов стало известно о его смерти, предположительно в результате самоубийства. По предварительным данным, Старовойту могло грозить уголовное преследование с лишением свободы до 20 лет, так как против него дал показания его бывший заместитель и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, который в настоящее время находится под арестом по делу о растрате бюджетных средств. Тело Старовойта было обнаружено недалеко от парковки, куда он приехал на автомобиле Tesla. На опознание прибыла его молодая возлюбленная, которая позднее дала комментарий.