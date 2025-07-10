Тело погибшего Старовойта выставили в открытом гробу
Обложка © Telegram / roman_starovoyt
Желающие проститься с бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом продолжают собираться в Центральной клинической больнице в Москве. Корреспондент Life.ru сообщает, что траурная церемония происходит с открытым гробом.
Прощание с Романом Старовойтом происходит с открытым гробом. Видео © Life.ru
На данный момент проститься со Старовойтом прибыли уже более сотни человек.
7 июля Роман Старовойт был освобождён от должности министра транспорта, а через несколько часов стало известно о его смерти, предположительно в результате самоубийства. По предварительным данным, чиновнику могло грозить уголовное преследование с лишением свободы до 20 лет, так как показания против него дал бывший заместитель и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, находящийся под арестом. На опознание тела прибыла молодая возлюбленная бывшего министра, которая впоследствии дала комментарий.