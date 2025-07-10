Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 07:00

Тело погибшего Старовойта выставили в открытом гробу

Обложка © Telegram / roman_starovoyt

Обложка © Telegram / roman_starovoyt

Желающие проститься с бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом продолжают собираться в Центральной клинической больнице в Москве. Корреспондент Life.ru сообщает, что траурная церемония происходит с открытым гробом.

Прощание с Романом Старовойтом происходит с открытым гробом. Видео © Life.ru

На данный момент проститься со Старовойтом прибыли уже более сотни человек.

Aurus и розы: Три министра приехали проститься с совершившим самоубийство Старовойтом
Aurus и розы: Три министра приехали проститься с совершившим самоубийство Старовойтом

7 июля Роман Старовойт был освобождён от должности министра транспорта, а через несколько часов стало известно о его смерти, предположительно в результате самоубийства. По предварительным данным, чиновнику могло грозить уголовное преследование с лишением свободы до 20 лет, так как показания против него дал бывший заместитель и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, находящийся под арестом. На опознание тела прибыла молодая возлюбленная бывшего министра, которая впоследствии дала комментарий.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Самоубийство Старовойта
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar