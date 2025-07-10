Усилиями Армии России Константиновка в ДНР постепенно оказывается в состоянии оперативной изоляции. В регионе продолжаются интенсивные боевые действия, в которых участвуют до восьми бригад ВСУ, в том числе механизированные подразделения и иностранные наёмники. Однако, несмотря на сложившийся «огневой мешок» и потери врага, говорить о полном окружении пока преждевременно, полагает военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

По его словам, благодаря развитой системе связи и быстрой передаче информации ВСУ могут избежать полного окружения даже в ситуациях, создающих иллюзию изоляции. Иногда противник успевает выйти из котла, оставляя погибших и раненых на поле боя, а также теряя технику и вооружение. Тем не менее общее направление боевых действий остаётся стабильным, наступление ведётся по единому замыслу, согласно которому действия под Константиновкой и в районе Покровска являются частью фронтового давления группировки «Центр».

Эксперт подчеркнул, что ключевая цель Армии России заключается в том, чтобы захватить территорию и системно разрушить логистику ВСУ, парализовать взаимодействие подразделений и вынудить их к отступлению. Поэтому основной акцент делается на огневое воздействие по коммуникациям вместо лобовых ударов. Поэтому мы вряд ли увидим масштабные котлы, однако это вовсе не означает отсутствия эффективности наступления, ведь потери ВСУ значительны, а стратегическая инициатива остаётся за Россией.